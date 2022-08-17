2022/08/17 | 17:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ،اليوم الاربعاء ، بتنفيذها ثلاث عمليَّات ضبط لمخالفاتٍ في مُستندات صرفٍ في مُديريَّة تربية مُحافظة ديالى، مُبيّنةً أنَّ إحداها متعلقة بمشروع تبلغ قيمته (4,000,000,0000) مليارات دينار.وذكرت دائرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بقيمة 4 مليارات..



هيئة النزاهة تسجل مخالفات في تربية ديالى المركز الخبري الوطني.

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