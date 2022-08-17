الديمقراطي: القوى السياسية تقترب من الحل والاتفاق لعودة البرلمان - عاجل

2022/08/17 | 17:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت رئيس كتلة الديمقراطي الكردستاني النيابية فيان صبري، الاربعاء، عن تحقيق القوى السياسية تقاربا مهما بشأن انهاء الخلاف، مرجحة عودة نشاط البرلمان قريبا. وقالت صبري في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "الوضع السياسي في العراق يتجه نحو التهدئة والتقارب وستنعقد جلسات البرلمان مرة أخرى قريبا". واضافت انه "اذا اردنا إجراء الانتخابات المبكرة، فعلينا العودة الى الدستور العراقي، وأن يتم الاتفاق حول هذا الملف وفق الدستور".وعقدت القوى السياسية اجتماعا ظهر اليوم برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لانهاء الخلافات واعادة البرلمان مجددا.

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