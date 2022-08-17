2022/08/17 | 17:51 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل | المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي: أطراف مؤتمر القوى السياسية يتفقون على إيقاف كل أشكال التصعيد

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