2022/08/17 | 17:53 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابرزها إيقاف التصعيد.. 5 مخرجات لاجتماع الحوار الذي دعا اليه الكاظمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/17 | 17:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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