2022/08/17 | 18:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OGUYDhe1kxg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الخلافات لم تصل الى الذروة منذ سنين.. وقصر الحكومة يجمع السياسيين | نشرة اخبار السادسة 2022/8/17) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الخلافات لم تصل الى الذروة منذ سنين.. وقصر الحكومة يجمع السياسيين | نشرة اخبار السادسة 2022/8/17) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).