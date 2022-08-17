2022/08/17 | 18:06 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إيرث نيوز / أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأربعاء، عن تمكن قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى من ضبط 45 شاحنة تحمل مواد متنوعة مخالفة لضوابط وتعليمات الأستيراد.
و ذكرت الهيئة في بيان ورد لإيرث نيوز، ان “الجهود الأستثنائية والتوجيهات المباشرة من المدير العام الحقوقي الأستاذ شاكر محمود الزبيدي وموظفي قسم التحري […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ضبط 45 شاحنة تحمل مواد مخالفة في كمرك المنطقة الوسطى ) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
و ذكرت الهيئة في بيان ورد لإيرث نيوز، ان “الجهود الأستثنائية والتوجيهات المباشرة من المدير العام الحقوقي الأستاذ شاكر محمود الزبيدي وموظفي قسم التحري […]
ظهرت المقالة ضبط 45 شاحنة تحمل مواد مخالفة في كمرك المنطقة الوسطى أولاً على ايرث نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ضبط 45 شاحنة تحمل مواد مخالفة في كمرك المنطقة الوسطى ) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ضبط 45 شاحنة تحمل مواد مخالفة في كمرك المنطقة الوسطى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).