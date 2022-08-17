 ضبط 45 شاحنة تحمل مواد مخالفة في كمرك المنطقة الوسطى 

2022/08/17 | 18:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأربعاء، عن تمكن قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى من ضبط 45 شاحنة تحمل مواد متنوعة مخالفة لضوابط وتعليمات الأستيراد.و ذكرت الهيئة في بيان ورد لإيرث نيوز، ان “الجهود الأستثنائية والتوجيهات المباشرة من المدير العام الحقوقي الأستاذ شاكر محمود الزبيدي وموظفي قسم التحري […]

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