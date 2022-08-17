2022/08/17 | 18:10 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4NUwWMceMxo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطن معوق بدون راتب والسومرية تتواصل بوزارة العمل على الهواء) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مواطن معوق بدون راتب والسومرية تتواصل بوزارة العمل على الهواء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).