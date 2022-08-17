2022/08/17 | 18:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: i_ZXk9RFL5g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انطلاق اجتماع الحوار الوطني العراقي للقوى السياسية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انطلاق اجتماع الحوار الوطني العراقي للقوى السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).