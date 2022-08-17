السعودية.. أسعار المواد الغذائية السبب الرئيسي للتضخم في يوليو 2022

2022/08/17 | 18:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في السعودية بنسبة 2.7٪ في يوليو/ تموز 2022 مقارنة بالشهر نفسه في عام 2021، وهو أعلى من معدل التضخم في يونيو/ حزيران الذي بلغ 2.3٪.وكان الدافع الرئيسي لتضخم مؤشر أسعار المستهلكين.

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