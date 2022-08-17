درجال: جميع المنشآت الرياضية والخدمية جاهزة لاستقبال الوفود واحتضان خليجي 25

2022/08/17 | 18:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الأربعاء، من البصرة، دعم الحكومة المركزية وجاهزية المدينة لاحتضان بطولة خليجي 25، متوقعاً حضوراً جماهيرياً متميزاً.

وذكرت الوزارة في بيان، أن “درجال تفقد، اليوم الاربعاء، رفقة مدير عام الدائرة الهندسية نجم عبد الواحد ومدير عام دائرة التربية البدنية احمد عودة زامل، سير العمل في المنشآت الرياضية بمحافظة البصرة تأهباً لاحتضان بطولة خليجي 25 مطلع العام المقبل”.

وأكد درجال، بحسب البيان، اثناء تواجده في المدينة الرياضية وملعب البصرة الدولي “جاهزية جميع المنشآت الرياضية والخدمية لاستقبال الوفود على أكمل وجه، بما يؤمن الظهور ببطولة متميزة ستكون الأبرز تكاملا وبصورة خاصة من ناحية الجمهور”، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذل من الجهات المشاركة والساندة، وأولها الحكومة المحلية في البصرة والجهد الامني والتطوعي والخدمي”.

وأوضح أن “سير العمل في ملعب الميناء الدولي، سعة 30 الف متفرج، يسير بوتيرة جيدة، إذ وصل الى مراحله النهائية ليكون إضافة مهمة وأيقونة بصرية جميلة ستضفي جوا من المتعة للمباريات التي تقام على أرضه، نظراً لخصوصية تصميمه وروعته، فضلًا عن موقعه، والجماهير التي من المتوقع تواجدها فيه بكثافة خلال منافسات البطولة”.

وأشار درجال إلى أن “الزيارة لملعب الميناء شهدت عقد اجتماع مشترك بحضور محافظ البصرة السيد أسعد العيداني مع الشركة المنفذة، وتم الاتفاق على تقديم جميع التسهيلات لها، بالشكل الذي يفضي إلى زيادة الأيدي العاملة وتقدم نسب الإنجاز على وفق الزمن المحدد”.

ولفت إلى أن “التواجد في البصرة اليوم يعطي رسائل ودلالات واضحة تؤكد حجم الاستعدادات الكبيرة، فضلًا على الدعم المباشر من الحكومة المركزية الذي يكاد يكون الابرز والأكثر، ونطمئن الجميع بعدم وجود أي عائق يذكر، من خلال متابعتنا لمجريات العمل سواء في المدينة الرياضية، وفنادقها أو ملعب الميناء وجميع الوسائل الخدمية الاخرى”.

ونوّه درجال بأن “خلية العمل المركزية المسؤولة عن التنظيم ستطلق العد التنازلي نحو يوم الانطلاق وستكون متواجدة للوقوف على جميع التحضيرات وتذليل المشاكل إن وجدت”.

ودعا درجال وسائل الإعلام إلى “نقل صورة ايجابية عن البصرة ومشاهد الإعمار والاستعداد لإقامة هذا الحدث الجماهيري العربي الكبير”.

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