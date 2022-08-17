بعدما أحرقها زوجها لتجهض جنينها.. اللبنانية هناء تستسلم للموت

2022/08/17 | 18:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغمضت اللبنانية هناء خضر عينيها إلى الأبد بعد 11 يوماً من المعاناة والألم من حروق أصابت كامل جسدها، نتيجة إضرام شريك حياتها النار بها، بعد رفضها إجهاض جنينهما.

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