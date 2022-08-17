ذي قار: توزيع أراضٍ سكنية لأكثر من 4 آلاف عامل وأجير

2022/08/17 | 18:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأعلنت محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، توزيع أراض سكنية لأكثر من أربعة آلاف عامل وأجير في بلدية الناصرية دفعة واحدة، فيما حددت مواعيد توزيع الأراضي لفئات أخرى مستحقة.وذكر مكتب محافظ ذي قار محمد هادي الغزي في بيان لوكالة الأنباء العراقية (واع): أن "المحافظة أوعزت بأكبر وجبة توزيع أراضي في العراق شملت أكثر من 4 آلاف عامل وأجير في بلدية الناصرية دفعة واحدة".وبخصوص بقية الفئات أضاف البيان، أنه "نظراً لكثرة أعداد المشمولين بتوزيع قطع الأراضي، أوعز محافظ ذي قار بتقسيم الوجبات، كالتالي: يوم الاربعاء لنقابة العمال، عقود وأجور البلدية، شهداء وجرحى تشرين، شهداء وجرحى الحشد الشعبي".وتابع أن "يوم الخميس، يكون التوزيع فيه لشرائح مختلفة من الموظفين، نقابة الصحفيين، بلدية النصر، بلدية الشطرة، بلدية الدواية".ونوه بأن" أكثر من نصف هذه الوجبة هي للكادحين والطبقات الأكثر احتياجاً ".

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