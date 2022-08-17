2022/08/17 | 18:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني باشرت بلدية الناصرية، اليوم الاربعاء، بتوزيع اكثر من 4 الاف قطعة ارض لهذه الفئات .وذكر اعلام المحافظة في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/،ان “مدير بلدية الناصرية محمد الحصونة باشر بتوزيع نحو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بلدية ذي قار تباشر بتوزيع 4700 قطعة ارض المركز الخبري الوطني.

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