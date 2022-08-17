2022/08/17 | 19:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NiilUKcq3n8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دريد يكشفها! .. ايران تفكر جديا بتنصيب مقتدى الصدر زعيماً أوحداً في العراق!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دريد يكشفها! .. ايران تفكر جديا بتنصيب مقتدى الصدر زعيماً أوحداً في العراق!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).