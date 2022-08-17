شاهد بالفيديو.. بمجموع 302.5 كغم.. عراقية تخطف المركز الثاني في بطولة أمريكية لرفع الأثقال

2022/08/17 | 19:00 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بمجموع 302.5 كغم.. عراقية تخطف المركز الثاني في بطولة أمريكية لرفع الأثقال) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: oTj3ABNppeI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بمجموع 302.5 كغم.. عراقية تخطف المركز الثاني في بطولة أمريكية لرفع الأثقال) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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