محافظة توزع أراضٍ سكنية لـ4 آلاف عامل

2022/08/17 | 19:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظراً لكثرة أعداد المشمولين بتوزيع قطع الأراضي، أوعز محافظ ذي قار بتقسيم الوجبات.

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