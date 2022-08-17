بمشاركة دولية.. كربلاء تستعد لإقامة مهرجان تراتيل سجادية بنسخته الثامنة

2022/08/17 | 19:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهت العتبة الحسينية المقدسة،

استعداداتها لإقامة مهرجان (تراتيل

سجادية) بنسخته الثامنة، تحت شعار "بناء

الذات الإنسانية وإصلاحها في أدعية

الإمام السجاد عليه السلام"، تزامناً مع

ذكرى استشهاد الإمام علي

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