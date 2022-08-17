الحكومة العراقية تكشف عن مخرجات اجتماع القوى السياسية

2022/08/17 | 19:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهى اجتماع الرئاسات الثلاث مع قادة

القوى السياسية، الذي عقد في قصر

الحكومة، اليوم الأربعاء، بدعوة من

رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بخمس

نقاط، اضافة الى دعوة وجهها المجتمعون

الى التيار الصدري.

وقا

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