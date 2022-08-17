بعد تعرضه لوعكة صحية.. إيهاب توفيق يكشف عن حالته

2022/08/17 | 19:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الفنان المصري إيهاب توفيق، اليوم الاربعاء، تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية طارئة دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.وكتب إيهاب توفيق عبر حسابه الشخصي في “فيسبوك”: “الحمد لله أنا بخير دلوقتي بعد تفتيت الحصوة”.

وقدم الفنان المصري الشكر لزملائه ومحبيه الذين اهتموا بحالته الصحية عقب الأزمة الأخيرة قائلا: “كل الشكر لكل من سأل عني، وأشكركم من كل قلبي على محبتكم وتمنياتي لكم بكل الصحة”.

ويوم الثلاثاء أعلنت الصفحة الرسمية لإيهاب توفيق عبر “فيسبوك”، تعرضه لأزمة صحية مفاجأة، ونشرت تقريرًا طبيًا يوضح الحالة الصحية له”.

وقال التقرير الطبي: “بالكشف على المريض المذكور تبين أنه يعاني من مغص كلوي أيسر حاد مع ارتفاع درجة الحرارة”، وأضاف أنه “بعد مراجعة الفحوصات تبين وجود حصوة بأعلى الجانب الأيسر مع ارتداد للبول على الكلى، ونصحنا المريض بعدم السفر باستخدام الطائرة، وتفتيت الحصوة بواسطة جهاز الموجات الصدمية، مع الالتزام بالعلاج والمتابعة”.

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