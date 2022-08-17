التافه يتقاضى ضعف دخل الكادح!

2022/08/17 | 19:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: سجاد الخفاجي في عصر التفاهة، وبينما يعمل الفرد جاهداً من 8 الى 10 ساعات...

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