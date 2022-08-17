2022/08/17 | 19:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، 08/17/2022، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني، وناقش...

ظهرت المقالة بغداد واربيل يتفقان على المضي بالمفاوضات وحل المشاكل أولاً على المسلة.

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