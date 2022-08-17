2022/08/17 | 19:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية شؤون الإقامة، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على (٣٠) اجنبياً مخالفاً لقانون الاقامة في بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزها تمكنت وبعد ورود معلومات عن وجود اجانب من جنسيات مختلفة مخالفين لقانون الاقامة اذ تم تشكيل فريق عمل برئاسة مديرية شؤون الإقامة ومفارز من جهاز المخابرات الوطني ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، فضلا عن القوة الماسكة للارض، وجرى القاء القبض على ٣٠ مخالفا ضمن العاصمة بغداد".

وواضافت انه "سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لغرض تسفيرهم خارج العراق وفق قانون الاقامه رقم ٧٦لسنه ٢٠١٧".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عدد من الاجانب المخالفين لقانون الاقامة في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عدد من الاجانب المخالفين لقانون الاقامة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).