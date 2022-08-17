2022/08/17 | 19:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس من السهل إقناع سياسي بإغلاق فمه، لكن الطبيعة وجدت طريقة للقيام بذلك في كندا، عندما ابتلع حاكم أونتاريو، دوغ فورد، نحلة في منتصف مؤتمر صحفي له.تقرير مراسلة CNN جيني موس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول كندي يبتلع نحلة بالخطأ أثناء خطاب له.. شاهد ردة فعله المثيرة للضحك) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول كندي يبتلع نحلة بالخطأ أثناء خطاب له.. شاهد ردة فعله المثيرة للضحك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).