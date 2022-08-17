خبر غير سار للعراقيين.. موعد ارتفاع درجات الحرارة مجدداً

2022/08/17 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة بدءاً من الغد.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".

وأضافت، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأشارت الى، أن "طقس البلاد ليومي السبت والأحد المقبلين سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون في المنطقة الشمالية صحوا ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأدناه جدول بدرجات الحرارة ليوم غد الخميس وحالة الطقس للأيام المقبلة:

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