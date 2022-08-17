2022/08/17 | 20:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أفاد التلفزيون الأفغاني، اليوم الاربعاء، بمقتل 20 شخصا على الأقل وجرح 40 آخرين في انفجار استهدف مسجدا في العاصمة كابول.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 20 شخصا في انفجار استهدف مسجدا في كابول المركز الخبري الوطني.

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