حكومة الاقليم تناقش نتائج اجتماع الحوار الوطني العراقي للقوى السياسية

2022/08/17 | 20:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.وبحسب البيان الحكومي تلقاه/المركز الخبري الوطني/، ان “بارزاني عرض نتائج […]

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