كلاب ضالة تقتل سائحة فرنسية في المغرب

2022/08/17 | 20:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/لقيت سائحة فرنسية مصرعها في المغرب، متأثرة بإصابتها جراء عضات مجموعة من الكلاب الضالة.وتعرضت السائحة الفرنسية، 44 عاما، لهجوم من الكلاب في جماعة العركوب بإقليم وادي الذهب في مدينة الداخلة.وأعلنت السلطات المحلية لإقليم وادي الذهب، أن السائحة الفرنسية كانت في زيارة سياحية لمدينة الداخلة وأوضحت السلطات أن السائحة نزلت في وحدة فندقية […]

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