2022/08/17 | 20:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات، الأربعاء، تفكيك عصابة خطيرة تمتهن السطو على محال الصيرفات في مدينة البصرة، جنوبي العراق، فيما ألقت القبض على أفرادها.

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