شاهد بالفيديو.. إحالة القاضي المتهم بقتل شيماء جمال إلى المفتي

2022/08/17 | 20:20 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إحالة القاضي المتهم بقتل شيماء جمال إلى المفتي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: tolevZSzQ1o
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إحالة القاضي المتهم بقتل شيماء جمال إلى المفتي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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