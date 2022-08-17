شاهد بالفيديو.. الجايات أحسن من الرايحات...لاعبة إنكليزية تفاجئ محبيها بوشم مكتوب باللهجة العراقية

2022/08/17 | 20:20 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجايات أحسن من الرايحات...لاعبة إنكليزية تفاجئ محبيها بوشم مكتوب باللهجة العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجايات أحسن من الرايحات...لاعبة إنكليزية تفاجئ محبيها بوشم مكتوب باللهجة العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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