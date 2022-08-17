السهيل: الحوار الوطني مهم جداً ولا تكمن أهميته إلا بمشاركة التيار الصدري

2022/08/17 | 20:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مجلس النواب السابق هشام السهيل انه “لا قيمة لأي حوار من دون مشاركة التيار الصدري”.

وقال السهيل في تصريح صحفي، أنه “بالرغم من أهمية الحوار الوطني، إلا أنه لن يكتمل أو يصل الى حل من دون مشاركة جهة سياسية مهمة وهي التيار الصدري”.

وعبّر السهيل عن اعتقاده بأن الحل يكمن بحل البرلمان وعقد جلسة حوار تشارك فيها جميع مكونات الشعب لوضع أسس جديدة للعملية السياسية.

وشدّد على أن العراق ملك الجميع ولا يقتصر على فئة دون أخرى.

وتم اليوم عقد اجتماع حوار وطني واسع بمشاركة الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية، بغياب التيار الصدري.

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