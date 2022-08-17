“أعمل إيه” عمل جديد للنجم خالد الصاوي

2022/08/17 | 20:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعود الممثل خالد الصاوي، للبطولة في عالم الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل “أعمل إيه” الذي تشارك في البطولة أمامه النجمة صابرين.

خالد الصاوي يواصل جلسات عمل مكثفة للاستقرار على تفاصيل العمل مع المؤلف محمد الحناوي والمخرج أحمد عبد الحميد يقدم شخصية شخصية عبد الله الفولاني، يعمل مهندس صوت، ومتزوج من الفنانة صابرين ولديه منها 4 بنات، ويتعرض لعدد من المشكلات بسبب بناته، ومن خلال هذه المشكلات سيتم طرح عدد من القضايا المهمة التي تلمسنا في حياتنا الاجتماعية.

المسلسل ينتمي للأعمال الدرامية الطويلة ويشارك في بطولته الشوربجي، وندى بسيوني، وطارق عبد العزيز، ودنيا المصري، ومحمد مهران، وآخرين، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد عبدالحميد.

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