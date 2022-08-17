الموارد تعلن وصول المياه لجميع المحافظات بحصص شبه كاملة

2022/08/17 | 20:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاجأوضحت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، نتائج إجراءاتها بشأن التجاوزات على الحصص المائية والمشاريع الإروائية، وفيما أعلنت حسم العديد من الدعاوى ضد المتجاوزين، أكدت وصول المياه لجميع المحافظات بحصص شبه كاملة.وقال المتحدث باسم الوزارة حاتم حميد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة بدأت منذ أكثر من عام ونصف العام حملة كبيرة لإزالة التجاوزات والتي شملت رفع التجاوزات عن المشاريع الاروائية والحصص المائية مع رفع دعاوى ضد المتجاوزين في المحاكم والتي تم حسم العديد منها"، مبيناً أن "ذلك أدى إلى الحد من التجاوزات بنسبة كبيرة خلال الموسم الشتوي المنصرم والموسم الصيفي الحالي".وأضاف حميد، أن "الوزارة تمكنت من إيصال المياه إلى المحافظات كافة خصوصاً المحافظات الجنوبية والتي وصلت حصصها المائية شبه كاملة تقريباً"، مشيراً إلى أنه "ما أن تحصل بعض التجاوزات التي تؤدي إلى نقصان التصاريف، تقوم كوادرنا بإزالتها فوراً وإعادة التصاريف".ولفت إلى أن "ملاكات الوزارة تتعرض لاعتداءات تصل أحياناً إلى الضرب ومهاجمة الدوائر من قبل بعض المتجاوزين الرافضين إزالة تجاوزاتهم"، لافتاً إلى أن "الهدف من حملة إزالة التجاوزات هو تحقيق العدالة في إيصال المياه لكافة المحافظات والمستفيدين حسب الخطة الموضوعة بين وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة".وأكد، أن "لمياه الشرب أولوية قصوى في إجراءات وزارة الموارد"، موضحاً أن "الملاكات تقوم فوراً برفع التجاوزات التي تحول دون إيصال المياه الخام إلى مشاريع الإسالة".

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