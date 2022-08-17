الإعلام الأمني يعلن القبض على إرهابي في بغداد

2022/08/17 | 20:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، عن القبض على ارهابي في بغداد من قبل استخبارات الحشد.وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مفارز المديرية العامة للمعلومات مديرية بغداد من القاء القبض على (ش.ف.س ) احد عناصر داعش الإرهابية في قضاء ابو غريب بعد استحصال الموافقات القضائية وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".واضافت ان "المتهم يستلم ما تسمى كفالية مالية ويمتلك رقم احصائي بما يسمى بودرة رواتب داعش"، مشيرة الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وسينال جزاءه العادل".

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