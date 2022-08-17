حكومة كردستان تحظر المواقع

2022/08/17 | 20:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-أربيل

اعلنت وزارة المواصلات في حكومة اقليم كردستان، اليوم الأربعاء، حظر المواقع "الإباحية".

وقال وزير المواصلات، آنو جوهر، في تصريح صحفي، تابعته (بغداد اليوم) ان "المواقع الاباحية سيتم حظرها ضمن باقة الانترنت العائلي في مدن الاقليم".

وبين ان "القرار يأتي ضمن محاولة الحكومة الحفاظ على سلامة العائلة ومساعدتهم على تربية اطفالهم بشكل سليم"، مشيرا الى انه "سيتم تطبيق القرار قريبا".

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