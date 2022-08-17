2022/08/17 | 20:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتعرضت زوارق تابعة للبحرية الكويتية، اليوم الاربعاء، لسفينة عراقية تقوم باعمال بناء في خور عبدالله جنوب العراق.وذكرت برقية متلقطة من محطة لاسلكي ام قصر حصلت عليها (بغداد اليوم)، ان "زوارق الدورية الكويتية تحرشت بسفينة الحفر العراقية التي كانت تعمل في خور عبد الله في الساعة ١٣:٢٠ بعد ظهر اليوم".واضافت ان "الاعتراض جرى بين العوامتين الملاحيتين ١٧ – ١٩".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البحرية الكويتية تتعرض لسفينة كانت تقوم باعمال بناء في خور عبدالله جنوب العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البحرية الكويتية تتعرض لسفينة كانت تقوم باعمال بناء في خور عبدالله جنوب العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).