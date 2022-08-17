الاردن.. خطوبة ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني

2022/08/17 | 20:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الأربعاء، خطبة ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.وبحسب وسائل إعلام محلية، “تمت الخطوبة بحضور الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، تمت اليوم وجرت قراءة الفاتحة في منزل والد الآنسة رجوة، بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف”.

وهنأ الديوان الملكي الهاشمي، صاحبي الجلالة بهذه المناسبة السعيدة، “ليتمنى لصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وللآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والهناء”.

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