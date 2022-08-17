رونالدو يتلقى تحذيرا من الشرطة البريطانية

2022/08/17 | 20:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تلقى مهاجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، اليوم الاربعاء، تحذيرا من الشرطة بعد أن أسقط هاتف صبي يبلغ من العمر 14 عاما أرضا عقب الهزيمة أمام إيفرتون في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم الماضي.وقالت الشرطة في بيان: “يمكننا أن نؤكد أن رجلا يبلغ من العمر 37 عاما حضر طواعية وأجريت معه المقابلة وتم تحذيره فيما يتعلق بادعاء الاعتداء والضرر الجنائي”.

واضاف: “المزاعم تتعلق بحادث أعقب مباراة كرة القدم بين إيفرتون ومانشستر يونايتد في غوديسون بارك يوم السبت 9 نيسان.



تم التعامل مع الأمر من خلال التحذير المشروط، انتهى الأمر الآن”.

واعتذر اللاعب البالغ من العمر 37 عاما عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمشجع الشاب بعد الحادث الذي وقع في نيسان الماضي.

وأظهر مقطع فيديو رونالدو وهو يضرب الهاتف بغضب من يد الصبي وهو يسير في النفق.

وقالت والدة الصبي إنه “تركت يده مصابة بكدمات وأن شاشة هاتفه تحطمت”.

وبحسب ما ورد، يسعى رونالدو للرحيل عن أولد ترافورد، بعد أن عاد إلى النادي قبل عام قادما من يوفنتوس.

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