خارجية إيران: مستعدون لعقد صفقة فورية لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة

2022/08/17 | 21:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إيران استعدادها الفوري "للسير بجدية" لعقد صفقة مع الولايات المتحدة لتبادل السجناء، قائلة إنها ليست بالمفاوضات الجارية مع واشنطن والقوى الكبرى بشأن البرنامج النووي لطهران.

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