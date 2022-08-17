2022/08/17 | 21:00 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما هي مشاكل الاقارب التي تواجهها في مواقع التواصل الاجتماعي؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 02y4GCQWR8U
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما هي مشاكل الاقارب التي تواجهها في مواقع التواصل الاجتماعي؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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