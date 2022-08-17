الأمن العام الاردني يضبط مليوني حبة كبتاغون ونصف طن من الحشيش

2022/08/17 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان-(أ ف ب) – قالت مديرية الأمن العام الأردني في بيان الأربعاء إن أفرادها ضبطوا بعد إشتباك مسلح نحو مليوني حبة كبتاغون ونصف طن من الحشيش في محافظة الزرقاء شرق عمان.ونقل البيان عن الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي قوله إن “قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات معززة بقوات […]

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