2022/08/17 | 21:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني في بغداد قيس الخزعلي الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق.وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر الفرص والمستجدات السياسية وشدد الاجتماع على تهيئة الأرضية المناسبة والحوار البناء لتجاوز العقبات والتغلب على المشكلات.وأشار الرئيس بافل جلال طالباني إلى مساعي الاتحاد الوطني الكوردستاني قائلا: إن هدفنا هو وحدة الصف […]

ظهرت المقالة مخرجات لقاء الخزعلي وطالباني في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخرجات لقاء الخزعلي وطالباني في بغداد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مخرجات لقاء الخزعلي وطالباني في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).