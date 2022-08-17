أول حالة عدوى بجدري القردة بين البشر والحيوانات

2022/08/17 | 21:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تقرير علمي نشر في مجلة "لانسيت" الطبية، إن كلبا من فصيلة "سلوقي" يبلغ أربعة أعوام، أصيب بجدري القردة، أياما بعد إصابة مالكه الإيطالي، ما يدل على أنه يمكن للفيروس الانتقال من البشر إلى الحيوانات الأليفة.

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