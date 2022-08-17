2022/08/17 | 21:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن المباشرة بإعادة المنتسبين المفصولين والمستقيلين والملغى أوامر تعيينهم.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، ان وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الفريق عماد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تعلن المباشرة بإعادة المنتسبين المفصولين والمستقيلين المركز الخبري الوطني.

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