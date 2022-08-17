وزير النفط يؤكد أهمية تطوير الصناعة النفطية بالتعاون مع الشركات النفطية الرصينة

2022/08/17 | 21:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني إستقبل وزير النفط، إحسان عبد الجبار اسماعيل، اليوم الاربعاء، السفير الياباني في بغداد، كوتارو سوزوكي، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في قطاعات النفط والغاز والطاقة.وأكد […]

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