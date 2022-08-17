تدخلات السيستاني حاسمة.. مطالب لمرجعية النجف بالتدخل لفض الاشتباك السياسي بالعراق

2022/08/17 | 21:02 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعدت الدعوات في العراق لتدخل المرجعية الدينية بالنجف، ووضع حد للأزمة السياسية، في ظل تلويح مختلف الأطراف، بقوّتها العسكرية، وتهديد بعضها بالنزول إلى الشوارع، ما ينذر بتفجر صراع خطير.

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