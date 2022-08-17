2022/08/17 | 21:05 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | لدعوة الكاظمي قاطع التيار.. حوار القادة خرج بلا ثمار | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 6q1Kt4EXQsk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | لدعوة الكاظمي قاطع التيار.. حوار القادة خرج بلا ثمار | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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