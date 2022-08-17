2022/08/17 | 21:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3dOdVmQNJtU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حيدر مجيد: نسعى للتحول الإلكتروني الكامل بشكل تدريجي عبر بوابة اور) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حيدر مجيد: نسعى للتحول الإلكتروني الكامل بشكل تدريجي عبر بوابة اور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).