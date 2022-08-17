2022/08/17 | 21:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: سالم مشكور المنابر الدينية، بات تأثيرها كبيراً جداً، وبات من يعتليها بغير جدارة واستقامة...

ظهرت المقالة المنبر..



بين البناء والهدم أولاً على المسلة.

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