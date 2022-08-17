2022/08/17 | 21:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: بحث زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، 08/17/2022، مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل...

ظهرت المقالة المالكي وطالباني يبحثان التأسيس لإجماع على أساس الشراكة الحقيقية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي وطالباني يبحثان التأسيس لإجماع على أساس الشراكة الحقيقية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي وطالباني يبحثان التأسيس لإجماع على أساس الشراكة الحقيقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).